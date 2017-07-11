В Агдаше ребенок умер на операционном столе – ОБНОВЛЕНО

2017-07-11 10:40 | www.oxu.az | 7

Стала известна причина смерти 9-летнего Мехралиева Сеймура, скончавшегося на операционном столе.

Главврач Агдашской ЦРБ Нуруев Нуру сообщил Oxu.Az, что пациент умер от анафилактического шока (острая общая аллергическая реакция).

«Больному сделали общий наркоз за 20 минут до операции. Операция еще даже не успела начаться, как больной впал в анафилактический шок. Врачи в течение 10 минут пытались вернуть ребенка к жизни, но безуспешно», - отметил главврач.

10:24

В Агдашской ЦРБ зарегистрирован факт смерти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, житель села Гарабеин Габалинского района Мехралиев Сеймур 2008 г.р. с переломом правой лучевой кости был доставлен в больницу.

Осмотревший пострадавшего врач Идрис Алиев посоветовал провести операцию. Анестезиолог Низамеддин Масимов подготовил С.Мехралиева к операции. Но ребенок умер до начала операции.

Данный факт подтвердили в больнице.

Э.А.