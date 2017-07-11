«МЮ» договорился с «Эвертоном» о переходе Лукаку

2017-07-11 10:50 | www.oxu.az | 4

«МЮ» договорился с «Эвертоном» о переходе форварда Ромелу Лукаку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Трибуна, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайшее время Лукаку пройдет медобследование и подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что итоговое предложение «МЮ» суммарно оценивается в 100 млн фунтов, из которых 75 млн – базовая часть, 15 млн – бонусы за достижения игрока, 10 млн – стоимость форварда Уэйна Руни, который перейдет из «МЮ» в «Эвертон» бесплатно.

Клуб боролся за 24-летнего бельгийца с «Челси», который недавно повторил предложение «МЮ» в размере 75 млн фунтов.

Э.А.

