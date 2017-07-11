Еврокомиссия и страны "Восточного партнерства" обсудили вопросы энергоэффективности

2017-07-11 10:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках неформального диалога, посвященного укреплению сотрудничества в области энергоэффективности между ЕС и странами-членами "Восточного партнерства" (ВП) еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым и другими представителями стран ВП, отвечающими за вопросы энергоэффективности, сообщает сайт Еврокомиссии.

В Кишиневе 10 июля прошло девятое заседание неформального диалога глав МИД и министерств энергетики стран «Восточного партнерства».

Как отметил Хан, ЕС продолжит оказывать поддержку странам-партнерам в их усилиях по повышению энергоэффективности в качестве одного из главных приоритетов на благо граждан всего региона.

«Разработка и внедрение экономически эффективной политики в области энергоэффективности является ключевым фактором повышения энергетической безопасности, конкурентоспособности, стимулирования экономического роста, создания рабочих мест, а также способствует предотвращению изменения климата. Мы ориентируемся на достижение конкретных результатов, с четкой программой сотрудничества до 2020 года и далее », - добавил он.

В ходе диалога были рассмотрены региональные и глобальные проблемы региона и вопросы укрепление сотрудничества в области энергоэффективности между странами ЕС и "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основная цель которого - развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. «Восточное партнерство» является одним из направлений сотрудничества Азербайджана с ЕС.

(Автор: Эльмира Таривердиева)