Руководитель Gilan Tekstil Park избрана председателем новой ассоциации

2017-07-11 11:45 | www.apa.az | 5

По инициативе действующих в стране производителей и экспортеров текстиля и при поддержке Министерства экономики и Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана учреждена Ассоциация производителей и экспортеров текстиля.

Как передает АПА-Экономикс, наряду с официальными лицами на проходящем в связи с этим мероприятии участвовали предприниматели, занимающиеся производством и экспортом текстиля.

На мероприятии замминистра экономики Сахиб Мамедов подчеркнул, что развитие предпринимательства является приоритетным направлением успешной экономической политики, проводимой под руководством президента Азербайджана. Говоря о мерах, проводимых в рамках пакета экономических реформ, С.Мамедов подчеркнул особую роль приостановления проверок, проводимых в субъектах предпринимательства, усовершенствования системы лицензирования и других мер в развитии частного сектора. Деятельность ассоциации, созданной с целью координирования деятельности предпринимателей, занимающихся производством и экспортом текстиля, расширения сотрудничества между ними, будет важным с точки зрения повышение производства текстиля, расширения экспортных возможностей страны. Министерством экономики будет оказана необходимая поддержка организации деятельности ассоциации.

Вице-президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Вугар Зейналов отметил, что в последние годы осуществляются широкомасштабные мероприятия по развитию ненефтяного сектора, в частности в направлении развития малого и среднего предпринимательства в регионах. Он отметил, что конфедерация будет тесно сотрудничать с новосозданной ассоциацией.

После на мероприятии выступили предприниматели, действующие в сфере текстиля.

На основе предложения участников мероприятия вопрос создания ассоциации был вынесен на голосование и единогласно принят. Были обсуждены организационные вопросы по регистрации ассоциации, избраны члены правления. Руководитель ООО Gilan Tekstil ParkМехрибан Ахундова была избрана председателем правления Ассоциации производителей и экспортеров текстиля Азербайджана.