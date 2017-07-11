Казахстан в глобальном мире

2017-07-11 11:05 | www.oxu.az | 7

Сегодня в мире все больше крепнет авторитет Казахстана как страны - миротворца, медиатора и интегратора. Многие инициативы, предлагаемые страной, находят отклик на мировом уровне и имеют все предпосылки воплотиться в жизнь и стать действенным двигателем в международных отношениях.

Первые же шаги независимого Казахстана стали весьма значимыми для всего мира. Это были проекты, направленные на борьбу с распространением ядерного оружия, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Тогда же, в 90-е годы, Казахстан выступил с инициативой таких глобальных проектов, как ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА. В первое десятилетие «двухтысячных» страна стала центром единственного в своем роде диалога, инициировав проведение Съезда лидеров мировых традиционных религий. А в 2010 году государство заняло пост председателя ОБСЕ и провело саммит глав государств, входящих в организацию.

Все эти события, безусловно, создали авторитет Казахстану на мировой арене. И сегодня он продолжает крепнуть. Мировое сообщество все так же проявляет интерес к инициативам страны в области глобального развития.

Нынешний год для Казахстана насыщен важнейшими событиями, страна ведет работу сразу в трех значимых направлениях. Она стала одним из непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Демонстрируя роль международного медиатора и миротворца, Казахстан предоставил площадку для мирных переговоров по Сирии. Еще одни проект этого года, к которому страна шла несколько лет, – Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, впервые проводящаяся на постсоветском пространстве.

Мир и стабильность с самого начала были провозглашены главными ценностями государства Казахстан. Следование этим ценностям и эффективное руководство страной президентом Нурсултаном Назарбаевым создало условия для участия в формировании современной повестки устойчивого глобального развития и выработки рецептов обеспечения международной безопасности.

Сегодня, трезво оценивая характер основных угроз и вызовов, Астана предлагает вести совместный диалог о будущем нашей планеты. И это должен быть диалог равноправных партнеров. Именно так, в общемировом формате, должна действовать предложеная президентом Назарбаевым коммуникативная платформа G-Global. В отличие от узких форматов, наподобие G8 и G20, здесь должны учитываться и приниматься во внимание позиции и интересы любого заинтересованного международного субъекта. G-Global призвана на одной диалоговой площадке объединить как представителей правительств, так и ученых и экспертов из любой страны или международной организации для открытых и публичных дискуссий по различным направлениям развития мировой экономики.

Взаимодействие на этой коммуникативной платформе должно осуществляться на основе пяти главных принципов: развитие не революционным, а эволюционным путем; отказ от деления стран на ведущие и второстепенные; принцип глобальной толерантности; взаимное доверие; создание на месте прежнего двуполярного мира – мира многополярного.

В современном мире именно такие принципы – равенства, терпимости, доверия и совместного поиска выхода из кризисных ситуаций – могут дать желаемый результат и в политике, и в экономике.

«Нынешняя глобальная нестабильность – это кризис не только экономики, но и международного права, глобальной политики. С ними не справляются G-8 и

G-20, - отмечал президент Казахстана. - Именно поэтому в 2012 году я выдвинул инициативу G-Global. В нем интерактивно участвуют 160 стран... Я считаю, что нынешний глобальный вызов будет преодолен, если произойдут глубокие изменения в международном праве, внешнеполитической практике, методах межгосударственных отношений. Поэтому наши предложения о принципах G-Global сегодня, как никогда, полезны мировому сообществу. Я уверен, что они способны придать развитию мира конструктивный характер».

Тогда, пять лет назад, глобальный общемировой диалог многим мог показаться недостижимой мечтой, тем не менее он уже нашел свое воплощение, пусть пока и виртуальное. Онлайн-платформа G-Global стала весьма востребованным и постоянно набирающим популярность научно-аналитическим ресурсом, объединившим экспертов из 170 стран. За короткое время ресурс вошел в список 70 тысяч наиболее посещаемых интернет-сайтов мира. На нем размещены антикризисные экономические и политические программы, заинтересовавшие более миллиона пользователей из разных стран, среди которых политики, бизнесмены, эксперты-аналитики. Значение G-Global многие эксперты сравнивают со знаменитой Бреттон-Вудской конференцией.

От участников онлайн-платформы G-Global поступают многочисленные предложения трансформировать ресурс в глобальный формат.

«Объединять людей с целью обсуждения насущных вопросов времени – очень важно, значимо и закономерно. Но консолидировать лидеров мировой науки и практики для решения глобальных проблем – это событие неординарное и исторически знаковое, - отмечал лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус. - Ни одна из азиатских стран не проводила мероприятия на таком уровне, как это сделал Казахстан, что, несомненно, является выдающейся заслугой Президента РК Н. Назарбаева».

Поэтому вполне объяснимы многочисленные предложения провести различные мероприятия в рамках очередного форума в дни международной выставки «ЭКСПО-2017» и собрать для равновесного общения политиков, ученых, парламентариев и представителей НПО.

Международные эксперты считают, что именно Казахстан сможет внести свежую струю в глобальный диалог и активизировать поиск адекватных ответов на возникающие в современном мире вызовы и угрозы.

Багжан Ахметов