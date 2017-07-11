Совет финстабильности Азербайджана утвердил план мер по финансированию сельского хозяйства

2017-07-11 10:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Совет финансовой стабильности Азербайджана накануне утвердил широкий план мероприятий по облегчению финансирования сельского хозяйства, сообщает во вторник Центральный банк.

Как отмечается, вопросы обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности были обсуждены в ходе заседания Совета финансовой стабильности под председательством премьер-министра Артура Расизаде.

"На заседании обсуждался широкий план мероприятий, который охватывает меры, указанные в числе приоритетных при достижении третьей цели "Стратегической дорожной карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции" под названием "Упрощенный доступ к финансированию". План был разработан рабочей группой из представителей минсельхоза, Центробанка, Палаты надзора над финрынками, минэкономики и Госнефтефонда с использованием документов, подготовленных в рамках технической помощи международных финансовых структур", - говорится в сообщении.

План предусматривает усовершенствование механизмов финансирования сельского хозяйства, подготовку механизмов применения инновативных и беззалоговых кредитов в секторе, управление рисками, развитие аграрного страхования, поощрение инвестиций в сектор, повышение финансовой грамотности производителей и другие конкретные меры.

"Проект плана был усовершенствован и доработан министерством сельского хозяйства Азербайджана, а также согласован с соответствующими госструктурами. Окончательный вариант плана был утвержден на заседании Совета финстабильности", - говорится в сообщении.

Совет финансовой стабильности был создан 15 июля 2016 года. Полномочия секретариата Совета исполняет Центробанк Азербайджана.

(Автор: Максим Цурков)