Сегодня Всемирный день шоколада

2017-07-11 11:20 | www.oxu.az | 4

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на calend.ru, есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов».

Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами.

Выдающиеся женщины считали шоколад афродизиаком. Так, у матери Терезы была страсть к шоколаду, а госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.

Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения.

Но вот в чем ученые единодушны, так это в отрицании способности шоколада снижать массу тела! Ведь хорошо известно, что шоколад богат питательными веществами, в том числе жирами, а значит и калориями. Однако, не спорят они и о том, что это лакомство способно повысить настроение большинству населения земли. В сам же День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику.

Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные. Именно здесь всем желающим рассказывают как и из чего готовится шоколад, проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье.

C.C.

