Нидерланды готовы изучить вопрос укрепления сотрудничества с Ираном - посол

2017-07-11 10:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посол Нидерландов в Тегеране Сьюзан Трсталь сказала, что ее страна готова отправить политическую и экономическую делегацию в Тегеран в ближайшем будущем, сообщает IRNA.

На встрече со спецомощником по международным делам спикера Меджлиса (парламентом) Хоссейном Амиром Абдоллаханом в понедельник она подчеркнула необходимость укрепления парламентских отношений.

Амир Абдолхаан, со своей стороны, поздравил посла с успешным проведением парламентских выборов в Голландии и высоко оценил ее осуждение теракта в Тегеране.

Он также назвал двусторонние политические и парламентские отношения перспективными и подчеркнул необходимость дальнейшего развития связей.

(Автор: Эльмира Таривердиева )