В связи с фактом смерти малолетнего ребенка в Агдашской больнице возбуждено уголовное дело

2017-07-11 12:00 | www.apa.az | 6

Об этом АПА сообщили в прокуратуре Агдашского района. Согласно информации, в связи с данным фактом в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджанской Республики.

В настоящее время принимаются необходимые следственные меры.

Отметим, житель села Гарадеин Габалинского района Мехралиев Сеймур Гошгар оглу (2008 г.р.) поступил в больницу с переломом правой руки. Врач Идрис Алиев порекомендовал прооперировать мальчика. Анестезиолог Низамеддин Масимов дал наркоз С.Мехралиеву. Мальчик внезапно скончался, не дождавшись начала операции.