Cегодня в Австрии пройдет неформальная министерская встреча ОБСЕ

2017-07-11 11:28 | www.oxu.az | 6

Сегодня в австрийском Мауэрбахе состоится неформальная министерская встреча ОБСЕ.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, основной темой заседания станут конфликты в регионе организации и угрозы безопасности.

В ходе встречи, которая пройдет под девизом «Создание доверия через диалог и сотрудничество», будут также обсуждены вопросы миграции, борьбы с терроризмом, прав человека, верховенства закона и демократии, подготовка к ежегодному Совету министров ОБСЕ, который состоится в этом году 7 и 8 декабря в Вене.

Председательствовать на заседании будет действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьян Курц. В нем примут участие министры 57 стран-членов ОБСЕ, президент и генеральный секретарь ПА ОБСЕ.

После пленарного заседания дискуссии продолжатся в рамках двух интерактивных круглых столов. Первый «Борьба с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущей к терроризму» будет представлен специальным представителем действующего председателя по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом профессором Питером Нейманом. Второй круглый стол будет посвящен «Структурированному диалогу по текущим и будущим вызовам и рискам безопасности в регионе ОБСЕ».

Напомним, в рамках заседания в Мауэрбахе планируется также очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием сопредседателей МГ ОБСЕ.

Н.О.