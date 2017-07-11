По случаю 22-летия Azer Turk Bank всё в банке стало 22

2017-07-11 11:35 | www.oxu.az | 7

В этом месяце Azer Turk Bank отмечает свое 22-летие. Ровно 22 года назад, в 1995 году состоялась церемония открытия Государственного Банка, в которой приняли участие общенациональный лидер Гейдар Алиев и первая женщина, премьер-министр Турции Тансу Чиллер.

Банк, который вот уже 22 года является местом, оправдывающим доверие клиентов, в июле готовится обрадовать своих постоянных и потенциальных клиентов. Как вы знаете, на прошлой неделе Государственный Банк оповестил подписчиков своих страниц в социальных сетях о том, что по случаю 22-летия Банка цифра 22 станет для них самой любимой. Это в свою очередь является показателем того, что ровно 22 дня Банк будет радовать всех хорошими новостями. Таким образом, на протяжении 22 дней, с 11 июля по 1 августа, Государственный Банк планирует обрадовать читателей следующими новостями:

• Государственный Azer Turk Bank ровно на 22 дня предложит скидку на годовое обслуживание физическим лицам, держателям бизнес и дебетовых Master Card минимум в 22%;

• Предоставить скидку в 22% клиентам, арендующим депозитные ячейки на ежемесячной или же годовой основе;

• Всем рожденным в июле подарить карту Master Card Standart со сроком обслуживания на 1 год (AZN/USD/EUR);

• Бесплатно открыть текущие счета лицам, желающим стать клиентами Банка;

• Ликвидировать на 6 месяцев минимальную ежемесячную комиссионную плату (30 AZN), установленную за использование POS-терминалов;

• Предложить бесплатную аренду депозитных ячеек на 2 месяца клиентам, разместившим депозит на сумму минимум 2 200 AZN.

Подытоживая, отметим, что для Банка 22 это не просто цифра, это история Государственного Банка Azer Turk Bankи заслуженное им доверие.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.