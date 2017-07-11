Яркие краски летней моды в Баку – определились победители (ФОТО)

2017-07-11 10:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Детская мода давно считается серьезной отраслью фэшн-индустрии. Вот и в 2017 году дизайнеры уделили этому сегменту особое внимание, грамотно объединив в новых коллекциях практичность и удобство с последними модными трендами. В конце концов, прошли те времена, когда девочек наряжали исключительно в розовые платьица, а мальчиков – в голубые костюмчики. При этом детская одежда должна быть не только красивая, яркая, модная, но и удобная, качественная, выполненная из натуральных тканей.

В Boulevard Hotel Baku прошел вечер детской моды “Yay Əyləncəsi” (Летнее развлечение), организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life организаторы.

В Kids Fashion Show приняли участие около семидесяти юных моделей от 4 до14 лет, которые в дефиле представят коллекции 25 дизайнеров. Среди юных моделей – 42 девочки и 28 мальчиков.

В состав жюри вошли: руководитель Центра национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова (председатель жюри), народная артистка Азербайджана Малейка Асадова, звезды шоу-бизнеса Эльнара Халилова и Надир Гафарзаде. Автор проекта – директор Star Kids Group Айгюн Алиева. Ведущим вечера был Шахрияр Абилов.

Победители и призеры были определены среди юных моделей и модельеров, а также вручены специальные номинации.

Среди девочек (модель и дизайнер): первое место – Амира Сафарова и Айсель Алиева, второе – Нур Пашазаде и Севиндж Рзаева, третье - Нигяр Заманова и Илаха Миргусейнова.

Среди мальчиков (модель и дизайнер): первое место – Угур Ализаде и Севиндж Рзаева, второе - Мурад Исмайыл и Мехрибан Гасанова, Рауль Аббасов и Рома Марелла.

Номинации (только юные модели): Мисс Oчарование – Севиндж Гасымова, Мистер Красавчик – Расим Габибли, Мисс Шарм – Асмер Джаббарлы, Мистер Шарм – Рауль Газизаде, Мисс Улыбка – Ляман Баширзаде, Мистер Улыбка – Умид Асланлы, Мисс зрительских симпатий – Зейнаб Мамедли, Мистер зрительских симпатий – Али Гурбанов, Принцесса – Бахар Мовламлы, Принц – Расим Шыхыев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)