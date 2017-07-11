В Азербайджане создается ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции (ФОТО) (версия 2)

2017-07-11 11:03 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции, сказал во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на мероприятии, посвященном перспективам развития текстильной промышленности в стране.

По его словам, подобная инициатива исходила от самих предпринимателей, действующих в данной сфере.

"Создание ассоциации послужит ускорению принятия необходимых решений, направленных на развитие данного сектора. В целом подобные отраслевые ассоциации служат усовершенствованию отношений и связей между государством и частным сектором. В стране уже созданы восемь отраслевых ассоциаций, а сегодня мы участвуем в создании девятой", - сказал Мамедов.

Как в свою очередь отметил исполнительный директор Бакинской прядильно-ткацкой фабрики Ариф Марданов, ассоциация должна решить достаточное количество проблем, имеющих место в данном секторе.

"Одной из основных проблем сектора на сегодняшний день является отсутствие производства сырья для нашей промышленности. В настоящее время более 70 процентов сырья поступает в страну из зарубежных стран. Несмотря на то, что в последнее время мы значительно увеличили производство хлопка, но качество получаемого сырья оставляет желать лучшего. Поэтому нам нужно усиленно работать в данном направлении", - сказал Марданов.

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