Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе

2017-07-11 11:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - При посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля глава МИД Эльмар Мамедъяров встретится с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Армении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )