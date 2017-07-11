Kapital Bank открыл новое отделение Масаллы

2017-07-11 11:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новое отделение Масаллы, расположенный в ASAN Həyat Kompleksi и в ASAN xidmət, по адресу Масаллы, проспект М. Талышханова. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, новое отделение обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания. Отделение будет обслуживать клиентов в будние дни с 09:00 до 19:00, а по выходным с 09:00 до 16:00.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Новое отделение предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

В рамках проекта трансформации филиальной сети, в 2017 году банк открыл новые филиалы "Браво" и "Наримановский карточный центр", отделения Бузовна, Демирйол и Локбатан, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы и Гёйчай. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также предусматривается открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.