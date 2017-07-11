Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Монголии

2017-07-11 12:21 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Монголии. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией в соответствии с интересами наших народов. Пользуясь этой приятной возможностью, от своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления в связи с национальным праздником Вашей страны, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному монгольскому народу - благополучия и благополучия».