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Кувейтская авиакомпания возобновляет полеты в Азербайджан

2017-07-11 12:00 | www.oxu.az | 4

Кувейтская авиакомпания Wataniya Airways возобновляет полеты в Азербайджан. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, с этой недели авиакомпания планирует выполнять полеты в Азербайджан, Грузию (Тбилиси), Боснию и Герцеговину (Сараево).

Отметим, что первый полет будет выполнен 11 июля в Тбилиси.

По полученной из Международного аэропорта Гейдар Алиев информации, полеты в Баку начнутся с 12 июля.

Самолет прибудет в Баку в 15:40, отбудет в 16:25. Следующие полеты назначены на 15 июля (13:20/14:15) и 19 июля (12:10/12:55). Полет длится 2 часа. Стоимость авиабилета из Баку в Кувейт и обратно ( эконом класс) составит примерно 450 долларов (766 манатов).

Напомним, что Wataniya Airways с 2011 года вынужденно приостановила полеты из-за ухудшения финансового состояния и политической нестабильности на Ближнем Востоке.

Сейчас уставной капитал компании составляет 10 млн динаров (33,01 млн долларов). После возобновления полетов капитал, как ожидается, достигнет 20 млн динаров.

Э.А. 

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