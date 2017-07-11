В Армению везут азербайджанские конфеты

2017-07-11 12:07 | www.oxu.az | 7

На центральном рынке города Ванадзор продают конфеты из Азербайджана, сообщила армянским СМИ редактор местного телеканала Лори Нарине Аветисян, передает Oxu.Az со ссылкой на rusarminfo.ru.

Азербайджанскими конфетами женщину угостили, когда она была в гостях у своих родственников. Спросив, где куплены сладости, Нарине Аветисян отправилась на центральный рынок.

Здесь ей сказали, что азербайджанские конфеты действительно были в продаже, но уже закончились.

Напомним, 24 апреля 2017 года в одном из ереванских магазинов также был зафиксирован факт продажи продуктов с маркировкой Product of Azerbaijan. Спустя два дня Государственная служба безопасности продуктов питания Армении провела проверку и подтвердила факт продажи азербайджанских яблок на рынках Еревана. Обнаруженные яблоки были изъяты из продажи и направлены на утилизацию, после чего была начата проверка по факту ввоза в Армению азербайджанских продуктов.

Н.О.