По случаю 22-летия Azer Turk Bank предлагает скидки

2017-07-11 11:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В этом месяце Azer Turk Bank отмечает свое 22-летие. Ровно 22 года назад, в 1995 году состоялась церемония открытия государственного банка, в которой приняли участие общенациональный лидер Гейдар Алиев и первая женщина премьер-министр Турции Тансу Чиллер.

Банк, который вот уже 22 года является местом, оправдывающим доверие клиентов, в июле готовится обрадовать своих постоянных и потенциальных клиентов. Известно, что на прошлой неделе государственный банк оповестил подписчиков своих страниц в социальных сетях о том, что по случаю 22-летия банка цифра 22 станет для них самой любимой. Это в свою очередь является показателем того, что ровно 22 дня банк будет радовать всех хорошими новостями. Таким образом, на протяжении 22 дней, с 11 июля по 1 августа, государственный банк планирует обрадовать читателей следующими новостями:

Государственный Azer Turk Bank ровно на 22 дня предложит скидку на годовое обслуживание физическим лицам - держателям бизнес и дебетовых MasterCard минимум в 22 процента;

Предоставить скидку в 22 процента клиентам, арендующим депозитные ячейки на ежемесячной или же годовой основе;

Всем рожденным в июле подарить карту MasterCard Standart со сроком обслуживания в 1 год (AZN/USD/EUR);

Бесплатно открыть текущие счета лицам, желающим стать клиентами банка;

Ликвидировать на 6 месяцев минимальную ежемесячную комиссионную плату (30 манатов), установленную за использование POS-терминалов;

Предложить бесплатную аренду депозитных ячеек на 2 месяца клиентам, разместившим депозит на сумму минимум 2 200 манатов;

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, для банка 22 это не просто цифра, это история государственного банка Azer Turk Bank и заслуженное им доверие.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.