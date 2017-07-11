Эльмар Мамедъяров встретится в Брюсселе с Эдвардом Налбандяном

2017-07-11 12:20 | www.oxu.az | 4

При посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретится с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на armenpress.am, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться 11 июля в рамках неофициальной встречи Совета глав МИД ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

Как удалось выяснить АПА по дипломатическим каналам, встреча изначально планировалась на 11 июля в Брюсселе.

Однако почему-то российские СМИ распространили информацию о том, что неофициальная встреча может состояться в Австрии в городе Мауэрбах.

Напомним, что последняя встреча глав МИД двух стран состоялась 28 апреля текущего года. Встреча состоялась с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Н.О.