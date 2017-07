Летний отдых азербайджанской молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Балакенском районе завершилась реализация молодежного проекта Support of Azerbaijan Youth (SAY): Solidarity, организованного общественным объединением İRƏLİ при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации спортивного ориентирования и Azərsun Holdinq, сообщили Trend Life в пресс-службе İRƏLİ.

Проект реализовывался с 30 июня с участием более ста представителей молодежи, которые жили в палатках под открытым небом, проходили различные тренинги и семинары с известными экспертами, принимали участие в развивающих и ролевых играх, социальных, спортивных и интеллектуальных проектах.

Балакен был выбран "Молодежной столицей" Азербайджана в 2017 году и является одним из самых красивых мест страны. Регион, расположенный на северо-западе Азербайджана на склоне Большого Кавказа, выделяется своей очаровательной природой, архитектурными памятниками, богатой флорой-фауной.

Церемония закрытия прошла в Парке Гейдара Алиева, участникам проекта была представлена концертная программа. Председатель İRƏLİ Миргасан Сейидов и глава Управления молодежи и спорта Балакенского района Расим Паджалов отметили, что государством создаются все условия для развития молодежи и раскрытия творческого потенциала, реализации идей и плодотворного досуга.

Главная цель "SAY: Solidarity"- пропаганда идей мультикультурализма, толерантности и исламской солидарности, построение диалога между цивилизациями и налаживание мостов культуры между народами, социальная активизация молодежи, повышение уровня интеллектуального развития, развитие волонтерского движения.

"SAY: Solidarity" является пятой частью проекта SAY и посвящен Году исламской солидарности, объявленному в Азербайджане в 2017 году. Ранее реализованы такие проекты как “SAY:Könüllülük Akademiyası”, “SAY: Green”, "SAY: Multikulturalizm" и “SAY: Volunteering Festival”.

