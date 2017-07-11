Казахстан и Китай подпишут соглашения o сотрудничестве в аграрной сфере

2017-07-11 11:42 | www.trend.az | 5

Казахстан и Китай подпишут соглашения на 160 миллионов долларов о сотрудничестве в аграрной сфере. Об этом сообщила журналистам вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева в ходе Казахстанско-Китайского аграрного инвестиционного форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках форума будет подписано 7 документов на общую стоимость 160 миллионов долларов. В числе этих документов - 3 торговых соглашения. Это контракт с нашей Продовольственной корпорацией о поставке 200 тысяч тонн зерновых и 100 тысяч тонн масличных культур, а также о начале строительства терминала в приграничной зоне между нашими странами для формирования партий зерновых и масличных культур», - сказала Г. Исаева.

Кроме того, она подчеркнула, что также в рамках форума будет подписано несколько соглашений, которые касаются сотрудничества в области трансферта научных инноваций. На базе Казахского аграрно-технического университета будет создан Аграрный технопарк, а также состоится закладка лаборатории по биобезопасности, которая будет реализовывать себя в несколько этапов.

«Первый этап будет осуществляться благодаря гранту, выделяемому китайской стороной на создание современной ветеринарной лаборатории, в которой будут проводиться совместные исследования заболеваний сельскохозяйственных животных. Впоследствии будет создана такая же лаборатория по карантинным объектам и, таким образом, предполагается охватить весь спектр сельскохозяйственной продукции», - отметила Г. Исаева.

По ее словам, основная идея этой работы заключается в том, чтобы результаты исследований, проводимых в Китае и Казахстане, взаимно признавались на территории другой стороны.

Как сообщила вице-министр, также планируется подписание Соглашения между компанией «Жаннур-Астана» и китайской семеноводческой компанией, которое позволит получить инвестиции на создание семеноводческого кластера, начиная с использования семян и заканчивая тестированием и использованием в промышленном производстве.

Отвечая на вопросы журналистов, Г. Исаева также сообщила, что из 51 предприятия, которые Китай планирует перенести в Казахстан, 6 относится к переработке сельскохозяйственной продукции, из которых 4 - пищевые. К работе на этих предприятиях будет привлекаться казахстанская рабочая сила. На время установки оборудования будут привлекаться зарубежные специалисты, не только китайские. Проект «51 предприятие» рассчитан на 5 лет.

Также в ходе форума пройдет двусторонняя встреча заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова с министром сельского хозяйства КНР Хань Чанфу.