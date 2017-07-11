Скончался чиновник, участвовавший в сносе мечети «Гаджи Джавад»

2017-07-11 12:27 | www.oxu.az | 4

Сегодня утром скончался чиновник, активно участвовавший в сносе мечети «Гаджи Джавад», расположенной на бывшей «Советской» в Ясамальском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Moderator.az, ахунд мечети «Имам Хусейн» гаджи Абдул сообщил, что чиновник Юсиф Ахмедов, активно участвовавший в сносе мечети в апреле, один из близких людей экс-главы ИВ Ясамальского района Ибрагима Мехтиева, начальник ЖЭУ №43, на территории которого была расположена мечеть, неожиданно скончался утром в своем рабочем кабинете.

Э.А.

