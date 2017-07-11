В Москве самолет приземлился с отказавшим двигателем – ВИДЕО

2017-07-11 12:33 | www.oxu.az | 4

Пассажирский Боинг «ЮТэйр» приземлился во Внуково с отказавшим двигателем, посадка прошла благополучно, сообщил источник в авиадиспетчерских службах, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково», - сказал источник.

Он сообщил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. «Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал», - отметил источник.

Н.О.