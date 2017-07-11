Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене - Лукашенко

2017-07-11 11:54 | www.trend.az | 6

Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает корреспондент Белта.

"Современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность по-новому - более масштабно и наступательно. Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство. Как политически, так и экономически. Прежде всего, экономически", - заявил глава государства.

Президент отметил, что эффективное взаимодействие Беларуси с внешним миром - поле деятельности не только Министерства иностранных дел. "Это задача всех здесь присутствующих: Президента, парламента, правительства, министерств и ведомств, местной исполнительной власти, хозяйствующих субъектов. Причем по всем направлениям: политическому, экономическому, гуманитарному, в сферах безопасности, культуры, образования, спорта", - сказал Александр Лукашенко.

"Если какая-либо из наших структур не может найти свое место в этой работе, значит, определены неправильные приоритеты. Без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие. Если нет проектов, то нет эффективной работы!" - считает белорусский лидер.

Говоря о повышении роли Беларуси в мировой политике, Александр Лукашенко подчеркнул, что все основания для этого у страны имеются. "Да, для большей части мира мы молодое суверенное государство. Но процесс формирования нашей государственности насчитывает не одно столетие. Государственные образования, преемницей которых является современная Беларусь, были полноправными участниками происходящих в нашем регионе событий. А порой и тон задавали. Поэтому определенный исторический опыт активной внешней политики у нас есть", - сказал белорусский лидер. "И не только у нас, сложившийся внутри этот опыт. Мы же не изолированы от других государств. И в этом плане есть у кого учиться", - добавил президент.