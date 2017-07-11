Нефтяная корзина ОПЕК 10 июля подешевела

2017-07-11 11:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 10 июля составила 44,77 доллара за баррель, что на 0,34 доллара меньше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть умеренно растут во вторник на фоне увеличения спроса на сырье, трейдеры также продолжают отыгрывать комментарии о возможном участии представителей Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран (ОПЕК+).

По состоянию на 11:42 вторника, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38 процента - до 47,06 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,45 процента — до 44,6 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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