Счетная палата Азербайджана обеспечила возмещение в госбюджет 5 млн. манатов

2017-07-11 12:30 | www.apa.az | 6

В первом полугодии Счетная палата начала проведение 31 контрольного мероприятия. При этом коллегия палаты в отчетном периоде приняла решения по результатам 14 проверок.

Как сообщили АПА-Экономикс в палате, проверки Счетной палаты в I полугодии охватили средства на сумму 605,5 млн. манатов, в том числе 402,6 млн. манатов или 66,5% - расходы госбюджета, 88,3 млн. манатов или 14,6% - средства внебюджетных фондов, 114,6 млн. манатов или 18,9% - доходов от деятельности.

По итогам проверок, проведенных палатой в первом полугодии 2017 года, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 4762,8 тыс. манатов и 13,4 тыс. долларов, еще на 122,6 тыс. манатов возмещены средства во внебюджетные фонды.

По итогам проверок Счетной палаты в первом полугодии 2017 года в отношении 39 должностного лица были применены различные дисциплинарные меры.

