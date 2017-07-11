Райдер, покоривший «Лас- Вентас»: Каждый человек хочет заниматься тем, что он любит

2017-07-11 12:40 | www.oxu.az | 4

Леви Шервуд из Новой Зеландии, представляющий команду Red Bull, выграл 16-ый по счету мировой этап Red Bull X-Fighters, состоявшийся в Мадриде.

Как передает Oxu.Az, нестандартный подход и навыки Леви позволили ему добиться победы на культовой арене для корриды «Лас-Вентас» в Мадриде, где он продемонстрировал мастерство и захватывающие трюки.

Успешный мотофристайлер сел за руль мотоцикла тогда же, когда сделал свои первые шаги. В 18 лет он, взяв пример с отца – мотогонщика Дейва Шервуда, занялся мотокроссом, но практически сразу понял, что он хочет заниматься прыжками и покорением новых трюков.

Но успех не всегда сопутствует новозеландцу. Так, в 2010 году на чемпионате мира ASA по мотофристайлу в Калифорнии Шервуд сильно разбился. Полученные травмы вынудили его отказаться от участия в финальной битве в Риме, и наблюдать за Red Bull X-Fighters Tour Final 2010 Шервуду пришлось лишь с экрана телевизора.

Впоследствии травмы смазали последующие два с половиной года карьеры Шервуда. Чередуя взлеты и падения, Леви сумел стать чемпионом Red Bull X-Fighters 2012. Многие эксперты заявляли, что после такого результата Шервуд точно уйдет из большого спорта. Но каждый раз, когда Леви садится на байк, превозмогая боль, он доказывает молодому поколению, что лишь труд и фанатичная любовь к своему делу могут привести тебя к успеху.

«Я катаюсь с пяти лет», - рассказывает Леви Шервуд, отвечая на вопрос корреспондента Oxu.Az. - Все очень просто - ты веришь в себя, идешь дальше. Если всего этого нет, то и нет смысла участвовать в мотофристайле. Я много тренировался, чувствую себя в очень хорошей форме. Но одно дело готовиться к соревнованиям, и другое - участвовать в них. Поэтому мне нужно сконцентрироваться на победе».

Чемпион также упомянул о своих травмах:

«Действительно, было очень сложно вернуться в мотофристайл после травмы. Естественно, каждый человек хочет заниматься тем, что он любит, поэтому порой очень легко вернуться к тому, что ты любишь».

По словам Л. Шервуда у них не так уж много времени, чтобы праздновать в Мадриде:

«Практически сразу после Red Bull X-Fighters мы летим на X-Games в США. Ведь это также большое событие в мире мотофристайла. Но, конечно же, пару кружек пива за этот счастливый день, я выпью непременно!».

Эльвин Ахмедов

