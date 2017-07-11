Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Монголии

2017-07-11 12:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание новоизбранному президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге.

«Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Монголии. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией в соответствии с интересами наших народов. Пользуясь этой благоприятной возможностью, от своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления в связи с национальным праздником Вашей страны, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному монгольскому народу - благополучия и благоденствия», - говорится в поздравительном послании главы государства.