Demir Bank увеличивает свой уставной капитал

2017-07-11 13:00 | www.oxu.az | 3

Все 11 международных инвесторов ОАО DemirBank, участвовавших в переговорах, единогласно согласились на увеличение совокупного капитала Банка.

План значительного увеличения совокупного капитала предполагает преобразование общей суммы иностранной задолженности Банка (105 млн долларов ) в капитал 1-ой степени. Стоит отметить, что среди 11 международных инвесторов фигурируют такие финансовые гиганты, как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Черноморская Организация Торговли и Развития, Германский DEG (KfW Group), Голландская финансовая организация (FMO) Швейцарский responsAbility Investments AG, Фонд Международного Развития ОПЕК и другие.

29 июня комплексный план капитализации был предоставлен к рассмотрению отечественного финансового регулятора (Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана).

В соответствии с согласованным предложением, для того, чтобы стать основными международными участниками финансового рынка Азербайджана, оговоренные инвесторы должны стать основными акционерами ОАО Demir Bank.

Кроме того, руководство Demir Bank хотело бы довести до сведения общественности следующую информацию: в данный момент вместо Фарида Абушова должность председателя правления занимает Огтай Алиев. Временно назначенный на эту должность опытный банкир ранее успешно занимал пост заместителя председателя правления и генерального директора ОАО Demir Bank на протяжении более 25 лет.

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