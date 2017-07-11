В составе правления азербайджанского банка произошли кадровые перестановки

2017-07-11 12:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В составе правления азербайджанского UniBank произошли кадровые перестановки, говорится в информации на сайте банка.

В результате этого заместитель председателя правления банка Асеф Гусейнов назначен первым зампредом. Эту позицию знимал Эмин Расулзаде, который в свою очередь стал заместителем председателя правления по развитию бизнеса и инновациям.

Правление UniBank по-прежнему возглавляет Фаиг Гусейнов.

ОАО UniBank создано 15 октября 2002 года в результате объединения двух частных коммерческих банков Азербайджана - MBANK и PROMTEXBANK. Акционерами банка являются Европейский банк реконструкции и развития (21,9 процента), немецкая инвестиционная корпорация DEG (27,6 процента), Эльдар Гарибов (46 процентов), Земфира Джафарова (2,9 процента) и другие миноритарные акционеры (1,4 процента).

Уставный капитал банка по данным на начало июля составляет 119,69 миллиона манатов.

Официальный курс на 11 июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)