СМИ: Боевики объявили о гибели главаря ИГИЛ

2017-07-11 13:05 | www.oxu.az | 3

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.

По его словам, боевики ИГИЛ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также имя «нового халифа».

Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГИЛ и 300 боевиков.

Н.О.