10-летняя уроженка Ходжалы стала призером конкурса в Швейцарии (ФОТО)

2017-07-11 12:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 10-летняя уроженка Ходжалы Бриллиант Мамедли стала призером международного конкурса юных исполнителей Concours International pour jeunes interprètes, который прошел в городе Вал-де-Траверс (Швейцария), сообщила Trend Life председатель общественного объединения "Друзья Азербайджана" Арзу Алиева-Боднер.

В этом году конкурс среди юных пианистов и флейтистов прошел в центре Chapelle de Couvet. Бриллиант Мамедли заняла второе место, исполнив произведения Ниязи, Моцарта и Баха. В прошлом году она также заняла второе место на конкурсе вокалистов в Вене. Преподавательница юного дарования - Хатира Гамхарова

Бриллант Мамедли является выпускницей музыкального колледжа Гянджи, воспитанницей Хатиры Усубовой. В данное время обучается в музыкальной школе города Нафталан - семья юной пианистки из оккупированного армянами Ходжалы.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе, 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей.

(Автор: Вугар Иманов)