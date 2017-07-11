Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах (ФОТО) (версия 2)

2017-07-11 12:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами при Кабинете министров Узбекистана Артукбека Юсупова и председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмобхона Алимова.

Глава государства отметил наличие хороших перспектив двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Вспомнив недавнюю короткую беседу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Саудовской Аравии, Президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе этой встречи говорилось о будущем связей двух стран, и было отмечено, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с дружественным Узбекистаном во всех сферах, в том числе в политической, экономической и других областях.

Глава государства также отметил важность вопросов, обсужденных в связи с сотрудничеством и обменом опытом в сфере религиозных структур. Президент Ильхам Алиев сказал, что конференция, посвященная исламской солидарности, которая пройдет в этом году в Узбекистане в рамках «Года исламской солидарности» в Азербайджане, имеет большое значение, подчеркнул ее значимость с точки зрения дальнейшего сближения двух стран и народов. Глава государства отметил также, что в Азербайджане, наряду с другими престижными международными мероприятиями, проводится много конференций также в рамках Организации исламского сотрудничества.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами при Кабинете министров Узбекистана Артукбек Юсупов, в первую очередь, передал Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Сказав, что братские народы Узбекистана и Азербайджана связывают друг с другом исторические узы дружбы, Артукбек Юсупов с чувством глубокого почтения отметил, что между первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым существовали тесные дружеские отношения. Он подчеркнул, что в его стране с интересом следят за процессами развития в Азербайджане и успехами дружественного азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и попросил передать его приветствия главе узбекского государства.