Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает льготную программу реструктуризации кредитов

2017-07-11 13:25 | www.apa.az | 4

Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает новую программу реструктуризации кредитов, цель которой – снизить долговую нагрузку и помочь клиентам, столкнувшимся с трудностями при выплате задолженности.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, программа предусматривает ряд значительных льготных условий для всех видов розничных кредитов в манатах, рублях и в долларах.

Реструктуризация возможна по таким продуктам как «Кредит наличными», «Кредитные карты», «Залоговый потребительский кредит» и «Автокредит». В зависимости от продукта, процентная ставка будет уменьшена и составит 8%. Срок кредита может быть продлен до 48 и 60 месяцев

Программа реструктуризации банка предусмотрена как для тех, кто впервые обращается за реструктуризацией своего кредита, так и для тех, чей кредит уже ранее был реструктурирован. При повторной реструктуризации программой могут воспользоваться клиенты с просроченной задолженностью до 90 дней. Для тех, кто впервые обратится за реструктуризацией, период просроченной задолженности не должен превышать 360 дней.

Для поддержки своих клиентов банк ВТБ (Азербайджан) также предлагает значительные скидки, что в итоге уменьшит их долговую загруженность. При проведении реструктуризации Банк готов не взимать половину накопленных ранее процентов долга для тех клиентов, которые после проведения реструктуризации будут оплачивать кредитный долг без опозданий.

Кроме того, в рамках новой программы реструктуризации, клиенты смогут переоформить свой долларовый кредит на манатный, с условием выплаты не менее 10% от основного долга и подтверждением своей платежеспособности. Процентная ставка по новому кредиту составит 20% годовых.

Для более детальной информации клиенты банка могут обратиться в филиалы банка или связаться по номеру короткой связи Call Center 986 (для абонентов Azercell – 012 986).



