Дональд Трамп поспорил с Челси Клинтон из-за места Иванки на G20

2017-07-11 13:20 | www.oxu.az | 5

Дональд Трамп и дочь экс-президента США Челси Клинтон обменялись колкостями в Twitter о правомерности решения президента США уступить на время свое место рядом с лидерами других мировых держав на саммите G20 своей дочери Иванке, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Американский президент в Twitter написал, что его решение разрешить дочери занять его место на одной из встреч в Гамбурге было «совершенно стандартным». Он также добавил, что СМИ кричали бы «Челси в президенты», если бы аналогичный поступок совершила Хиллари Клинтон, соперник Трампа на прошлогодних президентских выборах.

В ответ же Челси Клинтон указала, что ее родители так никогда бы не поступили.

Напомним, что Иванка Трамп ненадолго заняла место отца во время одного из заседаний на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, когда президент покинул заседание, посвященное Африке, чтобы провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Заняв место отца, Иванка Трамп оказалась рядом с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем КНР Си Цзиньпином.

Н.О.