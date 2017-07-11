МИД Азербайджана изучает информацию о совместных учениях армянских и российских пограничников в оккупированном Нагорном Карабахе

2017-07-11 13:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана изучает появившуюся в армянских СМИ информацию о совместных учениях армянских и российских пограничников на территории оккупированного Нагорного Карабаха, сказал во вторник, отвечая на запрос Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, эта информация проверяется сейчас по дипломатическим каналам.

Ранее в армянских СМИ со ссылкой на подразделения пограничного управления ФСБ России в Армении появилась информация о том, что российские пограничники и погранвойска СНБ Армении отработали сценарий пресечения попытки прорыва нарушителей из Ирана в оккупированный Арменией регион Азербайджана Нагорный Карабах.

"В целях повышения согласованности действий сил и средств подразделений пограничного управления ФСБ России в Армении и пограничных войск Службы нацбезопасности Армении в различных условиях обстановки была организована и проведена совместная тренировка на тему "Проведение пограничного поиска на стыковом (Нювадинском) направлении", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к тренировке были привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении. В ходе тренировки отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорного Карабаха.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)