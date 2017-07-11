В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд

2017-07-11 13:09 | www.trend.az | 4

Поезд сошел с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, пассажиры не пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на вторник на железнодорожной линии Фрайбург-Брайзах. Из-за непогоды на пути упало дерево, перегородившее поезду дорогу.

Сообщается, что в поезде находились 120 пассажиров, сотрудники пожарной службы доставили их в безопасное место.