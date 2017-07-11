Комитет UNESCO отказался включить исторический центр города Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов в список объектов всемирного наследия

2017-07-11 13:27 | www.apa.az | 4

В польском городе Краков была проведена 41-я сессия Комитета Всемирного наследия UNESCO.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Министерства культуры и туризма, комитет рассмотрел номинации, представленные для внесения в список охраняемых и объектов всемирного наследия.

Для внесения в список UNESCO Азербайджан представил «Исторический центр города Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов». Этот вопрос был обсужден во время сессии. В ходе обсуждений некоторые страны-члены не согласились с Комитетом, они посчитали критерии «Исторического центра города Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов» приемлемыми для внесения в список.

Комитет всемирного наследия UNESCO принял «реферральное» решение в связи с номинационным файлом «Исторический центр города Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов». Это означает, что исключительная универсальная ценность памятника объективно признана комитетом на этом этапе, Азербайджану предоставлено время для решения вопросов безопасности и др.



Отметим, в настоящее время мемориальный комплекс «Ичеришехер» и Гобустанский государственный историко-художественный заповедник внесены в список объектов всемирного наследия UNESCO.