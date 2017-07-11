Иран инвестирует 140 млрд. долларов на повышение добычи нефти и газа

2017-07-11 13:31 | www.apa.az | 4

Программа развития нефтегазовой отрасли Ирана до 2022 года предполагает достижение добычи нефти до 4,8 млн. баррелей в сутки, газа - 1,3 млрд. кубометров в сутки.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство «Интерфакс», об этом заявил менеджер по согласованию нефтегазовых контрактов, заместитель директора NIOC по развитию и проектированию Реза Деган на Мировом нефтяном конгрессе.

По его информации, для достижения этой цели потребуются инвестиции в размере 140 млрд. долларов, 2/3 из которых будут иностранными.

Суммарные запасы нефти по проектам, планируемым к реализации, составляют 284 млрд. баррелей, газа - 60 трлн. кубических футов.

По данным вторичных источников, публикуемых ОПЕК, в мае Иран добывал 3,795 млн. баррель/сутки.