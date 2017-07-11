Микрокредиты в UniBanк без комиссии

2017-07-11 13:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ОАО UniBanк предлагает микрокредиты без комиссии. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, теперь, владельцы бизнеса в сфере торговли, производства, сельского хозяйства и сфере обслуживания могут получить до 15000 манатов кредита без комиссии.

Микрокредиты выдаются оперативно, в течение одного-трех рабочих дней. Кроме этого, список документов, требуемых для получения кредита сведен к минимуму. Акция по микрокредитам с 0% комиссией будет длиться до шестого августа.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, UniBanк, обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах.

Филиалы UniBanк функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можно обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank).