Глава МВД: Целью попытки военного переворота было ослабление Турции

2017-07-11 13:13 | www.trend.az | 4

АНКАРА /Trend/ - Народ Турции предотвратил попытку военного переворота, доказав свое единство с правительством, сказал журналистам во вторник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает собкорр Trend из Анкары.

По словам Сойлу, попытка военного переворота была испытанием для турецкого народа.

Он подчеркнул, что народ Турции поддержал демократический строй своей кровью.

Основной целью попытки военного переворота в Турции, по словам Сойлу, было ослабление страны.

Во вторник в Анкаре начались мероприятия в связи с годовщиной попытки переворота в Турции, предпринятой в ночь с 15 на 16 июля прошлого года. В мероприятиях принимают участвуют политические лидеры страны.

В рамках мероприятий также проводится фотовыставка, посвященная событиям, произошедшим во время попытки переворота.

С 11 по 16 июля в 81 провинции Турции пройдут мероприятия, посвященные этой дате, основные из которых состоятся в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте страны пройдут специальные заседания.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)