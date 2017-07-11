Представитель ФРС: «К концу года учетная ставка вновь повысится»

2017-07-11 13:42 | www.apa.az | 4

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс ожидает еще одного повышения ставок регулятора в текущем году

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Reuters, по мнению Д.Уильямса, слабые показатели инфляции в США являются временными и инфляция вновь разгонится примерно до 2 процентов в текущем году.

По словам представителя ФРС, повышение ставок и сокращение баланса являются взаимодополняющими формами ужесточения политики.