Преследуемый сотрудниками Агдашской ГДП водитель перевернул автомобиль

2017-07-11 13:49 | www.oxu.az | 7

Водитель, пытающийся сбежать от преследования сотрудниками Агдашской государственной дорожной полиции, сбросил автомобиль в канал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Джуджуклю.

Житель села Элмеддин Мамед оглу Мамедов 1992 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ 2107" проигнорировал требование остановиться сотрудников дорожной патрульной службы. Сотрудники ДПП начали преследование. Водитель двигающегося на большой скорости автомобиля потерял управление и перевернул автомобиль в проходящий по краю дороги канал. В результате водитель Э.Мамедов сильно пострадал и был госпитализирован в Агдашскую районную центральную больницу.

Как сообщили в больнице, лечение и наблюдение Э.Мамедова продолжается, состояние его тяжелое.

Э.А.

