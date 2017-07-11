Азербайджан настаивает на результативности переговоров с Арменией - МИД

2017-07-11 13:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Главными темами встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе станут текущее состояние переговорного процесса и его проведение в серьезном и результативном русле, сказал во вторник Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Встреча состоится сегодня в 19.00 по местному времени, сказал он.

Отметим, что при посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля глава МИД Эльмар Мамедъяров встретится с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)