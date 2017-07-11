Стала известна причина смерти ребенка в Агдаше

2017-07-11 13:57 | www.apa.az | 4

Стала известна причина смерти ребенка в Агдашской центральной районной больнице.

Хирург больницы Идрис Алиев сказал АПА, что житель села Гарадеин Габалинского района Мехралиев Сеймур Гошгар оглу (2008 г.р.) поступил в больницу с диагнозом перелом правой руки. Перелом произошел 28 дней назад, до этого родители не обращались к врачам. Ребенок травматологическую помощь не получал. Кость была вправлена неправильно неизвестным костоправом.

«Из-за появившихся сильных болей родители привели мальчика на рентген в Агдашскую больницу, после чего было рекомендовано провести операцию. 10 июля начался процесс подготовки к операции, сделан ряд анализов. После наркоза в 16:00 должна была начаться операция, но в этот момент состояние пациента ухудшилось, и была зарегистрирована остановка сердца. Несмотря на полуторачасовые реанимационные мероприятия, жизнь ребенка спасти не удалось. Все события происходили в операционном блоке, однако ребенок скончался до начала операции, то есть в момент общего наркоза».

По словам Идриса Алиева причиной смерти был какой-то из препаратов, введенных в момент наркоза. Это определит экспертиза.

Хирург заявил, что наркоз может стать причиной смерти: «Обвинять меня как хирурга неправильно. Больной скончался во время наркоза, и начать операцию было невозможно».

Анестезиолог Низамеддин Масимов сказал, что не может комментировать ситуацию, поскольку потрясен ею.

Отметим, житель села Гарадеин Габалинского района Мехралиев Сеймур Гошгар оглу (2008 г.р.) поступил в больницу с переломом правой руки. Врач Идрис Алиев порекомендовал прооперировать мальчика. Анестезиолог Низамеддин Масимов дал наркоз С.Мехралиеву. Мальчик внезапно скончался, не дождавшись начала операции.

По факту в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство человека по неосторожности) УК АР. Назначена судмедэкспертиза.