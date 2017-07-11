Defence Industry Bulletin: Азербайджан успешно экспортирует оружие собственного производства - старший советник министра

2017-07-11 13:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Длительный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт подтолкнул Азербайджан к значительному улучшению своей оборонной промышленности, говорится в статье, опубликованной одним из самых авторитетных мировых изданий в области новейшей информации в сфере коммерческой безопасности и обороны Defence Industry Bulletin.

Предпринимались усилия не только оснастить все более мощным оружием национальные вооруженные силы, что позволило сегодня стране занять 59-е место в рейтинге мировой огневой мощи, по сравнению с 95-м местом Армении, но и увеличить экспорт оружия и оборудования в большем количестве, сказал в интервью изданию старший советник министра оборонной промышленности Азербайджана Азер Мамедов.

Он отметил, что в числе клиентов не только США и Россия, но также Грузия, Ирак и, по меньшей мере, еще восемь других государств.

Значительная часть развития оборонной промышленности страны связана с многочисленными совместными предприятиями, прежде всего, с Израилем, Турцией и Южной Африкой, отметил Мамедов, добавив, что 31 азербайджанская компания сегодня является их субподрядчиком, производя в общей сложности 1100 наименований оборонной продукции.

«Азербайджанское оружие соответствует стандартам НАТО », - сказал он, отметив, что министерство оборонной промышленности работает над выпуском к 2020 году ракетной системы дальнего радиуса действия и электромагнитного оружия.

Представителям издания был продемонстрирован полный спектр боеприпасов для стрелкового оружия, минометов и артиллерии, некоторые из которых экспортируются в Турцию, Грузию и Ирак, говорится в статье. В 2016 году Багдад также закупил 500 гранатометов РПГ-7В2, 500 60-мм минометов и соответствующие боеприпасы, говорится в статье.

В США и России все больший интерес проявляется к азербайджанским оптическим приборам и прицелам. В общей сложности десять стран были упомянуты в качестве клиентов, заинтересованных в азербайджанском вооружении и технике, говорится в статье.

"В какой-то момент министерство даже было вынуждено отказаться от заказов некоторых стран, поскольку мы не могли выполнить объем заказа в запрошенные короткие сроки ..." - сказал Мамедов.

Очевидная заинтересованность Азербайджана в производстве снайперских и тяжелых антиматериальных винтовок дальнего действия была объяснена как «логика 23 лет анахроничной траншейной войны в стиле Первой мировой войны в зоне Нагорного Карабаха, пишет издание

В то время как большинство других армий назвало бы 12,7-мм или крупнокалиберные винтовки 0,50 БМГ лимитом портативного стрелкового оружия, новейшим и предлагаемым для экспорта продуктом азербайджанской армии является 14,5-миллиметровая «Истиглал-T(IST).

Экспорт этих винтовок, по данным автора, налажен в Иорданию, Турцию и Пакистан, говорится в статье.

Корреспондентам издания также было предложено испытать один из последних пистолетов азербайджанского производства 9x19 мм Zafar-P. Это одна из трех моделей, изготовленных по лицензии турецких производителей THSAET Zigana. В 2010 году российская компания «Калашников/Ижевск» выдала Азербайджану лицензию на производство 120 000 штурмовых винтовок АК-74М. Показывая модель 2017 года, Мамедов пояснил, что нынешнее производство будет продолжаться до 2021 года, говорится в статье.

Также в статье подробно описываются производимые в Азербайджане защищенные транспортные средства, в частности первый полностью отечественный автомобиль - Tufan.

Это транспортное средство 4x4 MRAP было разработано Национальным аэрокосмическим агентством и будет собрано на заводе AGREGAT под Баку. Оно имеет уровень брони STANAG 3/3A, вес - 14,7 тонны с грузоподъемностью 2,3 тонны. Дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 360 л.с. обеспечивает максимальную скорость движения 85 км/ч. Tufan оснащен 12,7-миллиметровым пулеметом NVS, 10 дымовыми гранатометами и т.д.

Мамедов рассказал изданию, что Tufan будет выпускаться с 2018 года в других вариантах, в частности для целей медицинской эвакуации.

Также в статье описывается производство в Азербайджане беспилотников, в частности совместных разработок с Израилем.

Другой сектор, который Азербайджан стремится развивать с зарубежными партнерами, - беспилотные системы. Для Баку этот сегмент почти исключительно означает приобретение и совместные разработки с Израилем, говорится в статье.

Азербайджанские ВС используют IAI Herons, а местный производитель AZAD выпускает БПЛА Aerostar Tactical UAV Aeronautics Ltd.

Мамедов также подтвердил, что Азербайджан использовал произведенные совместно с Израилем дроны Harop, говорится в статье.

По его словам, текущая работа предприятия AZAD сосредоточена на программе БПЛА "Зарба-1K" (Zarba-1K) - местной производной "Орбитер-K". Это разведывательно-ударный БПЛА, оснащенный кумулятивной боеголовкой. В ближайшие несколько месяцев планируется приступить к испытаниям аппарата.

(Автор: Эльмира Таривердиева)