Суд над Александром Лапшиным отложен

2017-07-11 14:27 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, на заседании судья Аловсат Аббасов сказал, что в суд поступило письмо из Центра экспертизы: «В письме говорится, ввиду того, что сотрудник центра Алмаз Байрамова в настоящее время находится в отпуске, она не сможет прийти в суд. Ее участие на заседании возможно только завтра».

В связи с этим судебный процесс отложен до 12 июля.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).