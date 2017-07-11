В Азербайджане арестован брат криминального авторитета – ФОТО

2017-07-11 14:05 | www.oxu.az | 6

Органы внутренних дел Азербайджана провели очередную успешную операцию, направленную на выявление случаев незаконного хранения гражданами огнестрельного оружия и пресечение продажи.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В отделение уголовного розыска Насиминского РУП поступила информация о ношении неким Руфатом Амировым огнестрельного оружия.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и доставлен в управление.

При обыске у жителя города Ширван Руфата Амирова обнаружили и изъяли пистолет марки «Макарова», принадлежащую данному оружию обойму и 7 патронов.

В своих показаниях мужчина признался, что приобрел пистолет в Российской Федерации несколько лет назад и контрабандным путем привез в Азербайджан.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Р. Амиров также был объявлен Бинагадинским РУП в розыск по ст. 144 (похищение людей) УК.

По факту следственным отделом Насиминского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Задержанный в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Насиминского РУП Руфат Амиров является братом известного криминального авторитета Рафета Амирова («Рафета Алибайрамлинского»).

По информации Report, «Рафет Алибайрамлинский» и его брат Руфат Амиров известны как люди ныне находящегося под арестом Надира Салифова («Лоту Гули»).

Э.А.

