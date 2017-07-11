В Азербайджане арестован брат криминального авторитета – ФОТО
2017-07-11 14:05 | www.oxu.az | 6
Органы внутренних дел Азербайджана провели очередную успешную операцию, направленную на выявление случаев незаконного хранения гражданами огнестрельного оружия и пресечение продажи.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД.
В отделение уголовного розыска Насиминского РУП поступила информация о ношении неким Руфатом Амировым огнестрельного оружия.
В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и доставлен в управление.
При обыске у жителя города Ширван Руфата Амирова обнаружили и изъяли пистолет марки «Макарова», принадлежащую данному оружию обойму и 7 патронов.
В своих показаниях мужчина признался, что приобрел пистолет в Российской Федерации несколько лет назад и контрабандным путем привез в Азербайджан.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Р. Амиров также был объявлен Бинагадинским РУП в розыск по ст. 144 (похищение людей) УК.
По факту следственным отделом Насиминского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Задержанный в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Насиминского РУП Руфат Амиров является братом известного криминального авторитета Рафета Амирова («Рафета Алибайрамлинского»).
По информации Report, «Рафет Алибайрамлинский» и его брат Руфат Амиров известны как люди ныне находящегося под арестом Надира Салифова («Лоту Гули»).