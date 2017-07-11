NIKOIL | Bank запустил услугу SMS-банкинга для юридических лиц и частных предпринимателей

2017-07-11 14:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - SMS-банкинг для юридических лиц и частных предпринимателей — это простая, но в то же время современная и удобная услуга, дающая круглосуточную возможность контроля состояния счета и операций по счету, не приходя в NIKOIL | Bank, не выходя из дома или офиса, за границей с помощью сообщений, поступающих на мобильный телефон. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

SMS-банкинг позволяет получать уведомления:

о поступлениях (переводов) денежных средств на счет

о переводе денежных средств со счета

о текущих наличных пополнениях на счет

о снятии наличных средств со счета

о текущем остатке по счету

Для подключения к услуге SMS-банкинга необходимо написать заявление и предоставить его в отделение банка, где обслуживается тот или иной клиент.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil